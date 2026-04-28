Quello che succede però nel racconto pubblico è che la parità di genere sembri una questione archiviata, qualcosa di cui ci si è già occupati, o che comunque riguardi solo alcune eccezioni. Spoiler: questa è una narrazione di comodo e di potere perché, come spiega Rinaldi, le disuguaglianze non sono un residuo del passato ma il risultato di un sistema che continua a legittimarsi. «Eppure i dati sono chiari: il capitale umano femminile è una leva fondamentale per la crescita economica del Paese». Perché per molti la percezione che la parità di genere sia raggiunta è concreta? «Perché è una narrazione comoda, che ci autoassolve. Non esiste un solo dato che ci dica che la parità sia stata raggiunta.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Azzurra Rinaldi: «La parità di genere in Italia non c'è. Chi dice il contrario lo fa per convenienza e i dati lo dimostrano»

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