Focene interdetta l’area del centro sportivo Atletico | scatta la demolizione dei manufatti abusivi
L'area del centro sportivo ASD Atletico Focene è stata interdetta dal Comune di Fiumicino, che ha disposto la demolizione di manufatti realizzati senza autorizzazione. La decisione riguarda l’intera zona, dove sono stati costruiti strutture abusive. La demolizione dei manufatti è stata avviata in conseguenza dell’interdizione, che mira a ripristinare la legalità nell’area. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tempistiche di fine lavori o sui soggetti coinvolti.
Fiumicino, 3 giugno 2026 – Il Comune di Fiumicino ha disposto l’interdizione dell’area del centro sportivo ASD Atletico Focene, in vista dell’avvio delle attività di demolizione dei manufatti abusivi realizzati senza titolo. Il provvedimento è contenuto nell’ ordinanza sindacale n. 39 del 3 giugno 2026, firmata dal sindaco Mario Baccini, con cui viene ordinato ai competenti uffici, di concerto con l’Area Edilizia privata, Mobilità e Trasporti e con il comando di Polizia locale, di interdire l’accesso alla cittadinanza nell’area oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 33 del 2023. La vicenda nasce dalle attività di vigilanza svolte dall’Area... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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