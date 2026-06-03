Focene interdetta l’area del centro sportivo Atletico | scatta la demolizione dei manufatti abusivi

Notizia in breve

L'area del centro sportivo ASD Atletico Focene è stata interdetta dal Comune di Fiumicino, che ha disposto la demolizione di manufatti realizzati senza autorizzazione. La decisione riguarda l’intera zona, dove sono stati costruiti strutture abusive. La demolizione dei manufatti è stata avviata in conseguenza dell’interdizione, che mira a ripristinare la legalità nell’area. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tempistiche di fine lavori o sui soggetti coinvolti.