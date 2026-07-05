Al Summer Fancy Food Show di New York, la Puglia ha aperto la sua partecipazione con la presenza alla Nuova Fiera del Levante. La regione ha portato prodotti alimentari e bevande tipiche, presentandoli a un pubblico internazionale. La manifestazione si svolge nel centro espositivo della città e coinvolge numerosi espositori provenienti da tutto il mondo. La partecipazione pugliese si inserisce in un calendario di eventi dedicati al settore alimentare.

NEW YORK (ITALPRESS) – Il Summer Fancy Food Show di New York si presenta come un’importante opportunità strategica per la Puglia. Il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, nella sua intervista con Italpress, ha espresso fortemente questa convinzione: “Questo evento è un appuntamento di riferimento negli Stati Uniti per il settore agroalimentare e rappresenta una grande vetrina per l’eccellenza italiana”. La Fiera del Levante e il Rilancio Internazionale. La partecipazione alla manifestazione assume un significato ancora più rilevante per la Nuova Fiera del Levante, poiché si inserisce in un percorso di rilancio e apertura verso i mercati esteri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fancy Food: La Puglia inizia a New York con la Nuova Fiera del Levante.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bari, la Puglia restituisce i padiglioni della Fiera del LevanteI padiglioni della Fiera del Levante a Bari sono stati ufficialmente restituiti alla collettività dopo aver ospitato moduli temporanei durante...

Food Truck, arrivano i bandi comunali: 22 posti in concessione fra stadio San Nicola e Fiera del LevanteIl Comune di Bari ha reso pubblici due bandi per assegnare concessioni temporanee di suolo pubblico per food truck, con validità dal 2026 al 2028.

Temi più discussi: La Puglia al Fancy Food Show 2026, Frulli: Fondamentale essere qui; Nuova Fiera del Levante al Fancy Food di New York, focus sui mercati esteri [VIDEO]; Fancy Food, l’eccellenza pugliese a New York con la Nuova Fiera del Levante; Il Made in Italy protagonista al Summer Fancy Food Show di New York.

C'è anche la Puglia a New York al Summer Fancy Food Show 2026, il principale appuntamento nordamericano dedicato al settore food & beverage x.com

Fancy Food, l’eccellenza pugliese a New York con la Nuova Fiera del LevanteNEW YORK (ITALPRESS) – Il Summer Fancy Food Show di New York rappresenta un’opportunità strategica molto importante per la Puglia. Ne è convinto il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Fru ... toscanamedianews.it

La Puglia al Fancy Food Show 2026, Frulli: Fondamentale essere quiC'è anche la Puglia a New York al Summer Fancy Food Show 2026, il principale appuntamento nordamericano dedicato al settore food & beverage. trmtv.it