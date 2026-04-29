Food Truck arrivano i bandi comunali | 22 posti in concessione fra stadio San Nicola e Fiera del Levante

Il Comune di Bari ha reso pubblici due bandi per assegnare concessioni temporanee di suolo pubblico per food truck, con validità dal 2026 al 2028. Sono disponibili 19 posteggi nell'area esterna dello Stadio San Nicola e altri 3 nella zona esterna della Fiera. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate negli avvisi pubblici, che stabiliscono i requisiti e le scadenze.

Il Comune di Bari ha pubblicato due avvisi per le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, per il triennio 2026-28, relative a 19 posteggi per food truck nell’area esterna dello Stadio San Nicola e a 3 posteggi per la stessa tipologia di negozi mobili nell’area esterna della Fiera.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Concessione stadio San Nicola, bando resta quinquennale: bocciata idea '5+5'Nessun 5+5 ma solo una concessione quinquennale: è la novità più rilevante, malgrado le previsioni della vigilia, del nuovo bando per la gestione... Stadio San Nicola, pronto il piano per la nuova concessione: canone fisso da 110mila euro l’annoIl Comune di Bari accelera sulla nuova procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dello stadio San Nicola. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Arriva a Mantova lo STREEAT® Food Truck Festival: i migliori food truck d’Italia tornano in Lombardia; Street food, Kpop e spettacoli: a ChorusLife arriva l’Asian Festival, tra cultura e cucina; Parte il Bloom Festival, 8 giorni di musica e food truck a San Giuliano; Pavia si trasforma nel regno dello street food: tre giorni di festa e sapori dal mondo. L’evento riunisce una selezione di food truck provenienti da diverse regioni italiane, offrendo un percorso tra sapori eterogenei, dalle specialità salate ai prodotti dolci - facebook.com facebook