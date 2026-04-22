Famiglia nel bosco le parole di Nathan e Catherine dopo l' udienza sul ricongiungimento | Siamo distrutti

Dopo l'udienza sul ricongiungimento familiare nel bosco, Nathan e Catherine hanno dichiarato di sentirsi distrutti. I due hanno espresso la loro sofferenza e delusione riguardo alla decisione presa in tribunale. La discussione si è concentrata sulla richiesta di riunificazione e sulle modalità di affidamento dei minori coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i prossimi passi legali del procedimento.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sempre più provati dalla battaglia giudiziaria per riavere i propri figli. Mentre la decisione della corte di Appello dell’Aquila sul ricorso dei legali dei genitori della famiglia nel bosco sarebbe stata rinviata di una settimana, la coppia anglo-australiana ha espresso tutta la propria afflizione in alcune dichiarazioni in Tv. “Siamo distrutti” ha detto il papà dei tre bambini. L’udienza per il ricongiungimento Come riportato da Ansa, nella giornata di martedì 21 aprile si è svolta l’udienza a trattazione scritta in corte d’Appello sul ricorso presentato dai legali della famiglia nel bosco, contro la decisione del 6 marzo del tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto che ospita i figli da cinque mesi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, le parole di Nathan e Catherine dopo l'udienza sul ricongiungimento: "Siamo distrutti" Notizie correlate Famiglia nel bosco, l'attesa di Catherine per l'udienza sul ricongiungimento: "Vivo giorno dopo giorno"Nuova udienza decisiva presso la Corte d’Appello dell’Aquila per il futuro della famiglia del bosco. Famiglia nel bosco di Palmoli, il caso e le parole di Roberta Bruzzone su Catherine e NathanIl caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, continua ad alimentare polemiche e domande. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; Famiglia nel bosco, si allontana l'ipotesi di un affido esclusivo a papà Nathan; La famiglia nel bosco diventerà un film, avviata una trattativa con Netflix; Famiglia nel bosco ultima ora, nonna e zia dei bambini tornano in Australia. La Famiglia nel bosco ha una nuova casa, le immagini e gli sviluppi della vicendaDopo mesi di polemiche e l’intervento dei servizi sociali, emergono le immagini della nuova casa della famiglia che viveva isolata in Abruzzo ... affaritaliani.it Famiglia nel bosco, le parole di Nathan e Catherine dopo l'udienza sul ricongiungimento: Siamo distruttiNathan Trevallion e Catherine Birmingham sempre più provati dalla battaglia giudiziaria per riavere i propri figli. Mentre la decisione della corte di Appello dell’Aquila sul ricorso dei legali dei ... virgilio.it Catanzaro, si butta dal balcone con i figli: il racconto dei vicini "Una classica famiglia normale: moglie, marito e tre bambini bellissimi" racconta un vicino di casa. La disperazione di un padre in stato di shock Marco Innnocente Furina /Tg2 Guarda il video compl - facebook.com facebook #ReCarlo e famiglia ricordano #Elisabetta nei 100 anni dalla nascita #BuckinghamPalace #Windsor x.com