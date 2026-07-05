Nathan e Catherine, coppia anglo-australiana residente nel bosco di Palmoli, sono stati giudicati idonei come genitori dagli specialisti. La coppia, sospesa dall’affidamento da sette mesi, ha completato una fase del percorso di sostegno alla genitorialità. La valutazione ha confermato la loro idoneità al ruolo, dopo le analisi condotte dai professionisti coinvolti nel procedimento.

Nathan e Catherine, la coppia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli, ha completato una fase del percorso di sostegno alla genitorialità. Una prima valutazione degli specialisti li avrebbe ritenuti entrambi idonei al ruolo genitoriale, sospeso da sette mesi. Un passaggio rilevante all'interno di un iter complesso e progressivo, costruito per accertare la capacità dei genitori di prendersi cura adeguatamente dei figli, verificare la collaborazione con i servizi sociali e predisporre le condizioni per un eventuale rientro dei minori in ambito familiare. Le competenze Il programma prevede un affiancamento educativo, finalizzato a consolidare le competenze di padre e madre, dalla gestione della quotidianità all'organizzazione della vita domestica, fino alla qualità delle relazioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Famiglia nel bosco, gli specialisti danno via libera: Nathan e Catherine giudicati idonei come genitori

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Famiglia nel bosco, i bambini separati dalla madre Catherine - 1mattina News 10/03/2026

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