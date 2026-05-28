Una famiglia ha trasferito la propria residenza in una casa comunale, iniziando un percorso di sostegno alla genitorialità. Il padre ha affermato di aver fatto molti passi avanti e di ritenere ora che spetti alle istituzioni intervenire. La madre ha commentato di sentirsi giudicata senza essere compresa. La famiglia ha riferito che gli incontri protetti con i servizi sociali stanno procedendo senza problemi.

Roma, 28 maggio 2026 – "Ci siamo trasferiti a vivere nella casa del Comune, abbiamo iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità per essere pronti a sostenere i nostri figli, gli incontri protetti stanno andando bene”. Lo racconta Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco, al Messaggero sottolineando di aver fatto, con la moglie Catherine Birmingham, “molti passi che ci erano stati richiesti, e altri di nostra spontanea volontà. Credo che non ci si possa chiedere di più. Ora attendiamo risposte coerenti dalle istituzioni”. Secondo Trevallion “le barriere culturali e linguistiche sono state un problema”. E negli atti dice di aver ritrovato “anche alcune cose non vere riportate” su di loro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, Nathan: “Fatto molti passi, ora tocca alle istituzioni”. Mamma Catherine: “Noi, giudicati senza essere compresi”

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Famiglia nel bosco, il padre Nathan: «Abbiamo fatto di tutto, ora ridateci i nostri figli»

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