famiglia nata nello stesso giorno ora la cabala del 3 si rinnova

Una coppia di genitori, entrambi nati nello stesso giorno e mese, ha dato alla luce due figli in giorni diversi. La probabilità che ciò accada è di circa una su 46,6 milioni. La coincidenza si verifica nello stesso giorno di nascita per i figli, anche se sono nati in mesi diversi. La famiglia ha così celebrato un evento raro, legato anche alla coincidenza delle date di nascita tra tutti i membri.

La probabilità che due genitori nati lo stesso giorno e nello stesso mese abbiano due figli nati anch’essi nello stesso giorno, seppur in un mese diverso, è estremamente bassa: circa una possibilità su 46,6 milioni. Eppure è proprio quanto accaduto a Castelfranco Piandiscò. Giacomo Arrigucci, 39 anni, e Alessia Beni, 36, sono entrambi nati il 3 maggio. Venerdì scorso, 3 luglio, alle 6 del mattino, all’ospedale Santa Maria alla Gruccia, è nato il loro secondo figlio, Brando. Una data speciale non solo perché segna il suo arrivo, ma anche perché coincide con il compleanno del fratello maggiore Zeno, che proprio l’altro ieri ha festeggiato quattro anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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