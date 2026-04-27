A Udine, gli alpini hanno deciso di non partecipare alla sfilata del Pride nello stesso giorno del loro corteo. Di conseguenza, il Comune ha spostato la data del corteo arcobaleno. La motivazione ufficiale riguarda un disaccordo tra le due associazioni, con gli alpini che affermano di non poter condividere la data con il FVG Pride. La questione ha portato a una modifica nel calendario degli eventi previsti.

O noi o loro. Perché “la nostra associazione è assolutamente non compatibile con la posizione del FVG Pride “. Gli alpini “per motivi storici, morali e statuari” non riescono “a trovare nemmeno un millimetro quadrato di sovrapposizione” col corteo arcobaleno. Parole messe nere su bianco dal presidente delle penne nere di Udine, Mauro Ermacora, in una lettera inviata nei giorni scorsi al sindaco di centrosinistra della città, Alberto Felice De Toni. E così il primo cittadino – suo malgrado – si è trovato nella situazione di dover decidere. Alpini o Pride? Per capire la vicenda, intorno alla quale l’amministrazione ha fatto più che da pompiere, al fine di placare polemiche e strumentalizzazioni, bisogna fare un passo indietro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Udine gli alpini non vogliono sfilare nello stesso giorno del Pride. Il Comune fa spostare la data del corteo arcobaleno

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