Il primo maggio è stato segnato dalla scomparsa di Alex Zanardi, avvenuta all’età di 59 anni. La sua morte è avvenuta nello stesso giorno in cui ricordava Ayrton Senna, il pilota brasiliano che aveva sempre ammirato. Zanardi era noto come un atleta che aveva affrontato sfide straordinarie, diventando simbolo di determinazione e resilienza. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e tifosi.

Alex Zanardi se n’è andato il primo maggio a 59 anni. Il destino ha scelto di portarlo via nello stesso giorno di Ayrton Senna, il suo idolo. Il brasiliano morì a Imola nel 1994 e il pilota bolognese che lo aveva preso ad esempio per la sua carriera di pilota automobilistico ci ha lasciati nella sua Bologna a pochi chilometri dall’autodromo emiliano. Ma Alex Zanardi è stato molto più di un pilota, Ex pilota, anche di Formula 1, dopo un terribile incidente che gli costò l’amputazione delle gambe è diventato un campione paralimpico, capace di vincere 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike. Soprattutto, capace di ispirare un’intera generazione a sfidare l’impossibile.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Morto Alex Zanardi, un supereroe Se n’è andato nello stesso giorno del suo mito Ayrton Senna

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