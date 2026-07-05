Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, l’ordine di arrivo non è stato modificato. Lewis Hamilton, arrivato terzo, era stato sottoposto a un’istruttoria per non aver rallentato in presenza di una bandiera gialla durante il 38° giro alla curva 9. Tuttavia, la decisione finale ha confermato il risultato e il britannico ha ricevuto solo una reprimenda. Nessuna penalizzazione è stata applicata e quindi l’ordine di gara rimane invariato.

La Ferrari può tirare un sospiro di sollievo al termine del GP della Gran Bretagna 2026 di F1: al termine della gara il britannico Lewis Hamilton, terzo al traguardo, era stato posto sotto investigazione per non aver rallentato in presenza di una singola bandiera gialla, alla curva 9 del 38° giro. Hamilton aveva così violato l’articolo B1.8.4 a. del Regolamento FIA di Formula 1, e dopo la gara è stato audito dai commissari: la sanzione per il pilota della Ferrari è una reprimenda, la prima della stagione. In virtù della decisione presa, è salvo il podio del britannico e non cambiano l’ordine d’arrivo e le classifiche del Mondiale di F1. Di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, non cambia l’ordine d’arrivo del GP di Gran Bretagna: Hamilton se la cava con una reprimenda

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