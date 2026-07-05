F1 non cambia l’ordine d’arrivo del GP di Gran Bretagna | Hamilton se la cava con una reprimenda

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, l’ordine di arrivo non è stato modificato. Lewis Hamilton, arrivato terzo, era stato sottoposto a un’istruttoria per non aver rallentato in presenza di una bandiera gialla durante il 38° giro alla curva 9. Tuttavia, la decisione finale ha confermato il risultato e il britannico ha ricevuto solo una reprimenda. Nessuna penalizzazione è stata applicata e quindi l’ordine di gara rimane invariato.

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