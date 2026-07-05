Il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 si è disputato sul circuito di Silverstone. La gara ha visto un ordine di arrivo con alcuni piloti che si sono distinti rispetto agli altri. La classifica finale della corsa è stata resa nota, evidenziando le posizioni dei primi classificati e la distribuzione dei punti. La competizione si è svolta su un circuito storico, noto per le sue caratteristiche tecniche e per essere uno dei più rappresentativi del calendario di Formula 1.

Oggi è andato in scena il GP di Gran Bretagna 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull’iconico tracciato di Silverstone, uno dei grandi templi per la massima classe motoristica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto nel circuito veloce che in passato fungeva da aeroporto, con l’ambizione di conquistare la vittoria di uno dei Gran Premi più storici dell’intero circuito internazionale, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Gran Bretagna 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Silverstone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Gran Bretagna 2026: risultati e classifica gara

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