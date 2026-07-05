F1 Leclerc trionfa a Silverstone | la Ferrari è rinata?

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Silverstone, ottenendo la nona vittoria in carriera e la prima nel circuito britannico. La gara si è conclusa sotto regime di Safety Car dopo una corsa movimentata. La vittoria rappresenta un risultato importante per il pilota e la scuderia. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui concorrenti è stato comunicato.

Charles Leclerc ha scelto il palcoscenico più prestigioso per sbloccarsi: il monegasco vince il GP di Gran Bretagna 2026, nona vittoria in carriera e prima in assoluto a Silverstone, al termine di una gara pazza chiusa in regime di Safety Car. La Ferrari torna a vincere sulla pista inglese quattro anni dopo Carlos Sainz — seconda gioia stagionale dopo il trionfo di Hamilton a Barcellona — e piazza il colpo doppio con Lewis Hamilton terzo davanti al suo pubblico. Il dominatore annunciato, Kimi Antonelli, esce invece da Silverstone con zero punti e un Mondiale improvvisamente più corto: 25 lunghezze su George Russell, secondo al traguardo. Lo scatto che vale una gara. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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