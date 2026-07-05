ex bertazzoni il tar sospende la vendita

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha sospeso temporaneamente la vendita dell’ex Colonia Bertazzoni. Questa decisione blocca l’operazione di cessione fino a nuove disposizioni o ulteriori valutazioni. La sospensione riguarda l’intera procedura di vendita dell’immobile. La decisione è stata presa in attesa di approfondimenti o eventuali ricorsi relativi alla procedura di vendita in corso.

Si ferma, almeno per il momento, la cessione dell’ex Colonia Bertazzoni. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha accolto l’istanza di sospensiva cautelare presentata da New Milan Holding Srl, disponendo che il Comune di Riccione non proceda alla stipula dell’atto pubblico di vendita del complesso immobiliare fino alla decisione del collegio, fissata per il 28 luglio. Il decreto è stato pubblicato il 3 luglio. La vicenda riguarda l’operazione approvata dal Consiglio comunale di Riccione il 18 giugno e recepita con la successiva determinazione dirigenziale del 19 giugno, che prevede la cessione dell’ex Colonia Bertazzoni alla società New Eden Srl per un importo di 3 milioni e 150mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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