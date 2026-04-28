Torre Annunziata Lido Azzurro | il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar

Il Consiglio di Stato ha emesso un decreto cautelare che sospende la validità della sentenza del Tar Campania riguardante la concessione del Lido Azzurro a Torre Annunziata. La decisione del massimo organo amministrativo riguarda gli effetti della precedente sentenza e ha effetto immediato, mentre la discussione sul caso è stata rinviata al 19 maggio. La vicenda riguarda un procedimento legale legato alla gestione del lido balneare.

Decreto cautelare del Consiglio di Stato sulla concessione del Lido Azzurro: sospesi gli effetti della sentenza del Tar Campania, decisione rinviata al 19 maggio. La vicenda giudiziaria amministrativa sulla gestione del Lido Azzurro. Nuovo sviluppo nella complessa vicenda amministrativa legata alla gestione del Lido Azzurro. Dopo che il Tar Campania aveva confermato la decadenza della concessione, la società gestrice Villa Savoia srl ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, ottenendo un primo risultato sul piano cautelare. Nella serata di ieri, infatti, il Consiglio di Stato ha adottato un decreto cautelare, disponendo la sospensione interinale degli effetti della sentenza del Tar Campania e rinviando ogni determinazione di merito all’ udienza fissata per il prossimo 19 maggio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata, Lido Azzurro: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar Notizie correlate Alunno con disabilità e promozione contestata: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR e ordina il ritorno nella classe superioreUn genitore, titolare della responsabilità genitoriale (il complesso di diritti e doveri che la legge attribuisce ai genitori nei confronti dei figli... Cosa ne sarà del lido Azzurro: le dichiarazioni del sindaco di Torre AnnunziataIl sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, a seguito della pronuncia di ieri sera del Consiglio di Stato sulla vicenda Lido Azzurro, ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torre Annunziata, lido azzurro: la dichiarazione del sindaco Corrado Cuccurullo; Nel tribunale di Torre Annunziata un’opera d’arte realizzata dagli studenti del De Chirico; Torre Annunziata, Rovigliano celebra la tradizione: successo per la seconda Festa della Carcioffola; Torre Annunziata al Tribunale la presentazione dell’opera IusArteCivitas. Torre Annunziata. Lido Azzurro, il Consiglio di Stato congela tutto: decisione rinviata al 19 maggioStop temporaneo alla riacquisizione da parte del Comune: il futuro dello stabilimento resta appeso al giudizio di merito ... lostrillone.tv Torre Annunziata, Lido Azzurro: il Consiglio di Stato blocca tutto: stop temporaneo alla riacquisizione del ComuneIl Consiglio di Stato ha disposto lo stop temporaneo agli effetti della sentenza del Tar Campania che riguardava la vicenda di Villa Savoia , accogliendo la ... torresette.news Meraviglioso incontro ieri al Liceo Statale Pitagora - B. Croce di Torre Annunziata per la presentazione di "Disabilità Controcorrente". Le domande profonde e puntuali delle alunne e degli alunni hanno confermato non solo la lettura del testo, ma una reale co - facebook.com facebook Oggi a Torre Annunziata x.com