Gara rifiuti a Terracina il Tar sospende l’aggiudicazione

Il Tar del Lazio, sezione di Latina, ha sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione della gara rifiuti a Terracina. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato contro l’assegnazione dell’appalto, senza che siano stati ancora chiariti i motivi della sospensione. La gara, che riguarda la gestione dei rifiuti, era stata aggiudicata qualche settimana fa. La questione rimane sotto attenzione fino a nuove decisioni.

Terracina, 17 aprile 2026 – Il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha sospeso l’efficacia della determinazione dirigenziale con cui era stata aggiudicata alla Super Eco Srl la gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasporto, smaltimento, recupero e servizi connessi sul territorio comunale di Terracina. Il provvedimento arriva dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla De Vizia Transfer. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto necessario svolgere ulteriori approfondimenti sulla procedura e ha già fissato l’udienza di merito per il 10 giugno. L’ Amministrazione comunale ha fatto sapere che si riserva di costituirsi in giudizio, per fornire le proprie valutazioni sull’iter della gara, seguito dalla Stazione Unica Appaltante di Frosinone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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