Europa a rischio arriva la minaccia senza precedenti | Ora…

Il portavoce del Cremlino ha accusato la Polonia di aumentare il sostegno militare all’Ucraina e ha invitato Varsavia a considerare la propria sicurezza. La tensione tra Russia e Polonia si è intensificata, evidenziando un incremento delle tensioni tra i due paesi.

La tensione tra Russia e Polonia torna a salire. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha lanciato un duro avvertimento a Varsavia, accusandola di essere sempre più coinvolta nel sostegno militare all’Ucraina e invitandola a «riflettere sulla propria sicurezza». Dichiarazioni che riaccendono lo scontro verbale tra Mosca e i Paesi della Nato più esposti sul fronte orientale. Secondo quanto riferito da Peskov durante un’intervista alla televisione russa, la Polonia avrebbe avviato sul proprio territorio la produzione di droni destinati alle forze armate ucraine. Un’attività che, secondo il Cremlino, viene seguita con attenzione dai servizi russi e rappresenterebbe un elemento di crescente preoccupazione per Mosca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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El Virus que Mató a Millones antes de que Llegara la Primera Espada: TAWANTINSUYO

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