Azione senza precedenti se continua blocco Teheran minaccia gli Usa

L'Iran ha annunciato che intraprenderà un'azione militare senza precedenti nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero mantenere il blocco navale imposto ai porti iraniani. La minaccia arriva dopo che le autorità iraniane hanno espresso fermezza sulla questione, senza specificare dettagli sulle eventuali misure che adottaranno. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi legate alle restrizioni marittime e alle operazioni militari nella regione.

Petrolio, gli Emirati Arabi lasciano l'Opec dopo 59 anni. Vittoria di Trump L'Iran condurrà "un'azione militare senza precedenti" se dovesse proseguire il blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro i suoi porti. L'ha sottolineato una fonte di alto livello della sicurezza iraniana citata da Press Tv. "Il prosieguo della pirateria navale americana presto sarà affrontata con un'azione militare senza precedenti", ha dichiarato la fonte, rimasta anonima. "La moderazione mostrata dalle forze armate iraniane aveva l'obiettivo di dare una possibilità alla diplomazia. Sarà necessaria una risposta dura se Washington continuerà il suo blocco navale illegale dello Stretto di Hormuz", ha aggiunto la fonte.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Azione senza precedenti se continua blocco". Teheran minaccia gli Usa Notizie correlate Iran, Teheran minaccia gli Usa: "Pronti a chiudere completamente Stretto di Hormuz se centrali elettriche saranno attaccate"Il portavoce del quartier generale iraniano di Khatam al-Anbiya, il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, ha lanciato un duro avvertimento agli... Hormuz riaperto, verso un accordo con gli Stati Uniti. L’Iran minaccia: «Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà» – La direttaDopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Comitato scientifico della National Science Foundation, i licenziamenti un'azione senza precedenti; RISPARMIA ORA: goditi un accesso senza precedenti alla stagione 2026 e alle precedenti annate ora con il 30% di sconto sul WorldSBK VideoPass!; Ghiacciai, non solo acqua: l’UE ignora la biodiversità mentre gli ecosistemi glaciali si avviano all’estinzione; Le azioni Robinhood diminuiscono dell'8% dopo un grande mancato rispetto delle stime degli utili a causa di ricavi deboli derivanti dal trading di criptovalute. La minaccia dell'Iran: Azione militare senza precedenti se continua il bloccoL'Iran condurrà un'azione militare senza precedenti se dovesse proseguire il blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro i suoi porti. L'ha sottolineato una fonte di alto livello della sicurezza ... msn.com Il ladro che distrugge le vetrine dei locali è tornato in azione a Trieste. Questa notte alle 4.23, ha colpito ancora: ha fatto irruzione all'interno del Ristobar Bocca Cico di viale XX Settembre 65, ma ha portato via solo un borsello con all'interno una batteria per un - facebook.com facebook Un ringraziamento all'azione rapida della polizia e dei soccorritori che hanno garantito la sicurezza degli ospiti. 2/2 x.com