Germania voli sospesi all' aeroporto di Monaco | cosa sta succedendo

Notizia in breve

I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato di aver visto un drone poco dopo le 9 del mattino. Le autorità hanno interrotto temporaneamente le operazioni aeree nel tentativo di verificare la presenza del velivolo non autorizzato. La sospensione riguarda tutti i voli in partenza e in arrivo, con ripercussioni sulle partenze e sugli arrivi fino a nuove disposizioni. La situazione è in fase di monitoraggio.