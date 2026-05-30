Germania voli sospesi all' aeroporto di Monaco | cosa sta succedendo

Da ilmessaggero.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato di aver visto un drone poco dopo le 9 del mattino. Le autorità hanno interrotto temporaneamente le operazioni aeree nel tentativo di verificare la presenza del velivolo non autorizzato. La sospensione riguarda tutti i voli in partenza e in arrivo, con ripercussioni sulle partenze e sugli arrivi fino a nuove disposizioni. La situazione è in fase di monitoraggio.

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I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un portavoce della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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