Germania voli sospesi all' aeroporto di Monaco | cosa sta succedendo
I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato di aver visto un drone poco dopo le 9 del mattino. Le autorità hanno interrotto temporaneamente le operazioni aeree nel tentativo di verificare la presenza del velivolo non autorizzato. La sospensione riguarda tutti i voli in partenza e in arrivo, con ripercussioni sulle partenze e sugli arrivi fino a nuove disposizioni. La situazione è in fase di monitoraggio.
I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un portavoce della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Germany: Drones disrupt Air traffic in Hanover
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I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un portavoce della polizia. In coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autori facebook
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