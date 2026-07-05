Ethel ad Affari Tuoi | Sono una persona che si abbatte poi porta a casa un Suv e 22mila euro

Ad Affari Tuoi, un'avvocato praticante di Bolzano ha vinto un Suv e 22mila euro. Dopo aver ottenuto il premio più alto all'inizio, ha perso altri premi significativi. Alla fine, ha deciso di accettare un'offerta di 22mila euro. La concorrente ha commentato di essere una persona che si abbatte facilmente.

Ad Affari Tuoi, la partita dell'avvocato praticante Ethel si rivela un'altalena di emozioni. Dopo un inizio record con la vincita di un Suv, la concorrente di Bolzano perde i premi più alti e, nel finale, accetta l'offerta del Dottore di 22mila euro. Una scelta provvidenziale che le evita la beffa: nel suo pacco c'erano solo 20 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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