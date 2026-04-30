Silvia ad Affari Tuoi apre tutti pacchi rossi ma si salva alla Regione Fortunata | porta a casa 50mila euro

Durante una puntata di Affari Tuoi, Silvia ha aperto soltanto pacchi rossi e, grazie a questa strategia, è riuscita a raggiungere la Regione Fortunata. Qui si è salvata e ha portato a casa una somma di 50.000 euro. La sua scelta ha determinato il suo percorso nel gioco, con un risultato finale che le ha permesso di ottenere la cifra in denaro.

Silvia ad Affari Tuoi apre solo pacchi rossi e le sue scelte la portano alla Regione Fortunata. Lì si salva e porta a casa 50mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi, alla Regione Fortunata vince 50mila euroSembrava finita per Sara ad Affari Tuoi: eliminati i premi più alti, aveva rifiutato 15mila euro. Paola e Andrea perdono tutto ad Affari Tuoi: la puntata finisce male alla Regione fortunataPaola e Andrea protagonisti di una serata sfortunata ad Affari Tuoi: dopo un avvio promettente, la coppia rifiuta l’offerta da 30mila euro e perde i... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sharon di Verrès accetta 43mila euro ad Affari Tuoi: nel pacco iniziale c’erano però 300mila; Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: Non preoccuparti; Affari Tuoi, Posso toccarti?. De Martino gelato (poi ride): il siparietto infiamma i social; Rai, da Arbore a Fiorello rivolta contro la vendita del Teatro delle Vittorie: È la nostra storia. Hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Silvia del Lazio perde 75mila e alla fine…Affari Tuoi stasera, quanto hanno vinto? Gioca Silvia del Lazio Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 30 aprile 2026? televisionando.it Affari tuoi, De Martino costretto alla penitenza da Herbert: Accetto. Poi Martina Miliddi regala 50mila euroEmozionante e divertente come sempre, Affari tuoi non si smentisce nemmeno nella nuova puntata in onda giovedì 30 aprile 2026 su Rai 1. A tentare la scalata verso i 300mila euro c’è Silvia, mamma a ... libero.it Affari tuoi, Fedra dalla Calabria torna a casa con 3mila euro Leggi l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook