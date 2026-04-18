A Ravenna, nelle prime ore del mattino, un’esplosione ha danneggiato un bancomat presso una filiale bancaria situata nella zona artigianale di Fornace Zarattini. L’evento si è verificato intorno alle 4.30, coinvolgendo un gruppo di criminali noto come la banda della “marmotta”. Si tratta dell’ennesimo episodio di furto con esplosivo che colpisce la città negli ultimi mesi.

Ravenna, 18 aprile 2026 - La banda del bancomat è tornata a colpire a Ravenna. Verso le 4.30 del mattino ne è stato fatto esplodere uno alla filiale della Bper di Fornace Zarattini, nella zona artigianale del paese. Colpo riuscito Il colpo è riuscito, i malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino ancora imprecisato, lasciandosi dietro una scia di distruzione, visto che la filiale è andata semidistrutta. La tecnica della ‘marmotta’ La banda ha usato la tecnica della 'marmotta', inserendo gas all'interno del bancomat, gas che una volta raggiunta a saturazione ha fatto esplodere la cassa. Subito dopo si sono dileguati. Sul posto è intervenuta la Questura per i primi accertamenti🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bancomat esploso, torna la banda della ‘marmotta’ a Ravenna

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