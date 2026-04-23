Nuovo assalto a uno sportello Atm | due auto l’esplosione con la marmotta e poi la fuga

A Parabita, due auto hanno tentato di sottrarre denaro da uno sportello ATM con un’esplosione usando la “marmotta”. Dopo l’episodio, i malviventi sono fuggiti. Quest’ultimo attacco si verifica a nove giorni dal precedente, inserendosi in una serie di assalti simili avvenuti negli ultimi tempi. La zona è stata interessata da questo nuovo episodio di furto ai danni di istituti bancari e postali.

PARABITA – Un altro episodio, a nove giorni dal precedente, si inserisce nella lunga scia di assalti agli sportelli Atm di istituti bancari e postali.Poco dopo le 3 di questa notte, a Parabita, è stato fatto saltare, con il metodo cosiddetto della marmotta, il bancomat della filiale Unicredit di.🔗 Leggi su Lecceprima.it CRONACA. NUOVO ASSALTO AD UN BANCOMAT CON LA “MARMOTTA” Notizie correlate Nuovo assalto a uno sportello Atm: due auto, due esplosioni con la “marmotta” e poi la fugaPARABITA – Un altro episodio, a nove giorni dal precedente, si inserisce nella lunga scia di assalti agli sportelli Atm di istituti bancari e postali. Auto ariete per l'assalto all'Atm bancomat, poi l'inseguimento fino a Stagno: ladri costretti alla fuga a piedi, recuperata la refurtivaDue auto, entrambe rubate, di cui una utilizzata come ariete per sfondare la saracinesca di un negozio nel centro di Pisae e l'altra per caricare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Potenza: nuovo assalto al bancomat in provincia!; Carceri e droni, nuovo assalto flop; Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Solita tecnica della ‘marmotta’, nuovo assalto bancomat in Puglia: ladri in fuga con 20mila euro. Parabita, nuovo assalto a uno sportello bancomat. Esplosione nella notte alla UnicreditTorna a tremare il basso Salento sotto i colpi della banda delle marmotte. Un nuovo assalto esplosivo ha preso di mira lo sportello ATM della filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele II, a Parabit ... leccenews24.it Nuovo assalto a uno sportello Atm: due auto, l’esplosione e poi la fugaPARABITA – Un altro episodio, a nove giorni dal precedente, si inserisce nella lunga scia di assalti agli sportelli Atm di istituti bancari e postali. Poco dopo le 3 di questa notte, a Parabita, è ... lecceprima.it La #Juventus torna su #Zirkzee, nuovo assalto all’olandese per l’estate | CM x.com PICCHIATO, SEQUESTRATO E RAPINATO NUOVO ASSALTO IN VILLA NELLA NOTTE Un nuovo gravissimo episodio: nella notte un imprenditore è stato sequestrato, picchiato e rapinato nella sua abitazione di San Zenone degli Ezzelini - Segui tutte le no - facebook.com facebook