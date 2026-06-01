Turista scompare dopo una nuotata | trovato morto sulla spiaggia

Un turista di 63 anni è scomparso nel tardo pomeriggio di domenica 31 maggio mentre nuotava in mare a Lido di Volano. Le ricerche sono proseguite fino a trovare il corpo senza vita sulla spiaggia. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Si sono concluse tragicamente le ricerche del turista polacco di 63 anni scomparso nel tardo pomeriggio di domenica 31 maggio a Lido di Volano. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto nella mattinata di lunedì 1 giugno lungo la battigia, a nord dello stabilimento balneare Bagno Cormorano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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