Esami di Stato I grado tra spumante petardi e l’enfasi dei social | Stiamo trasformando l’ordinario in straordinario? Lettera

Gli esami di Stato del primo ciclo si sono svolti con festeggiamenti e petardi, mentre sui social si discute se si stia trasformando l’ordinario in qualcosa di straordinario. Gli studenti hanno celebrato con spumante e cori, e sui social si moltiplicano commenti e foto. La fine delle prove segna la conclusione dell’anno scolastico 2026, con gli studenti che postano immagini e commenti di festeggiamenti.

“Si sono da poco conclusi gli esami di Stato del primo ciclo e, parallelamente, la Maturità sta per archiviare l’anno scolastico 2026. Se per i maturandi la cronaca degli ultimi anni ci ha ormai abituati a una precisa ritualità – tra canzoni scaramantiche la notte prima degli esami, brindisi, ghirlande di fiori e foto di rito alla fine del colloquio – c’è una novità che quest’anno mi ha colpita profondamente e che riguarda i più piccoli, i ragazzi del terzo anno della scuola secondaria di I grado. Fino a poco tempo fa, l’esame di “terza media” si chiudeva in modo sobrio. Quest’anno, invece, ho assistito a scene che ricalcano in tutto e per tutto i festeggiamenti universitari o della Maturità, amplificate e condivise istante dopo istante sui social. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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