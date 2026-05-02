Il 2 maggio si ricorda la figura di Sandra Sabattini, riconosciuta come beata. Nata in una piccola località, ha trascorso la vita dedicandosi agli altri e vivendo con semplicità. La sua storia è legata alla fede e alla dedizione, e il suo percorso religioso ha portato alla beatificazione. La sua figura è ricordata per la capacità di rendere speciale anche le azioni più quotidiane.

La giovane fidanzata che andava controcorrente, la Beata Sandra Sabattini è una ragazza che ha vissuto santamente e straordinariamente una vita semplice. La storia della Beata Sandra Sabattini è tutta impregnata dalla semplicità e dalla purezza di una ragazza che ha saputo fare scelte controcorrenti puntando alla santità. Nata a Riccione il 19 agosto 1961 proveniva da una famiglia profondamente cattolica. Insieme alla famiglia ha vissuto prima a Misano Adriatico e poi a Rimini presso la canonica dello zio materno, don Giuseppe Bonini, che ha contribuito alla sua formazione umana e religiosa. A 13 anni inizia a frequentare l’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, fondata dal Servo di Dio Oreste Benzi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 2 maggio, Beata Sandra Sabattini: la “santa fidanzata” che ha reso straordinario l’ordinario

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