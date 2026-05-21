Esami di Stato I grado 6 documenti da scaricare | dal verbale del colloquio alle griglie di valutazione al calendario delle prove

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono disponibili sei documenti relativi agli Esami di Stato per la scuola di primo grado, tra cui il verbale del colloquio, le griglie di valutazione e il calendario delle prove. Questi materiali sono accessibili agli abbonati di “Gestire la scuola” attraverso la rivista sfogliabile, con le istruzioni per il download indicate a pagina 2. I documenti sono stati predisposti per facilitare la preparazione e la gestione delle attività di fine anno scolastico.

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