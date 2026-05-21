Esami di Stato I grado 6 documenti da scaricare | dal verbale del colloquio alle griglie di valutazione al calendario delle prove
Sono disponibili sei documenti relativi agli Esami di Stato per la scuola di primo grado, tra cui il verbale del colloquio, le griglie di valutazione e il calendario delle prove. Questi materiali sono accessibili agli abbonati di “Gestire la scuola” attraverso la rivista sfogliabile, con le istruzioni per il download indicate a pagina 2. I documenti sono stati predisposti per facilitare la preparazione e la gestione delle attività di fine anno scolastico.
Documenti pronti all’uso per chiudere l’anno scolastico. Scaricabili per gli abbonati a “Gestire la scuola” attraverso la rivista sfogliabile, vedi istruzioni all’interno della rivista sfogliabile a pagina 2. Non sei abbonato? Ecco tutti i vantaggi I documenti pronti da scaricare Verbale colloquio degli Esami di Stato del primo ciclo Griglie di valutazione degli Esami di Stato del. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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