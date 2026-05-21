Esami di Stato I grado 6 documenti da scaricare | dal verbale del colloquio alle griglie di valutazione al calendario delle prove

Sono disponibili sei documenti relativi agli Esami di Stato per la scuola di primo grado, tra cui il verbale del colloquio, le griglie di valutazione e il calendario delle prove. Questi materiali sono accessibili agli abbonati di “Gestire la scuola” attraverso la rivista sfogliabile, con le istruzioni per il download indicate a pagina 2. I documenti sono stati predisposti per facilitare la preparazione e la gestione delle attività di fine anno scolastico.

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