Errani Vavassori-Siegemund Roger Vasselin oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolgono le semifinali di doppio misto a Roland Garros 2026. Errani e Vavassori affrontano le avversarie nel tentativo di raggiungere la finale, mentre Siegemund e Roger Vasselin si contendono un posto nell’ultimo atto del torneo. Manca un solo ostacolo prima di arrivare alla sfida decisiva, con l’obiettivo di confermarsi campioni e conquistare il secondo titolo consecutivo sulla terra francese. Le partite vengono trasmesse in diretta streaming e in tv, con orari ancora da definire.

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Manca un solo ostacolo per accedere alla sfida decisiva. L’obiettivo è immutato: confermarsi ancora una volta i più forti del circuito e conquistare il secondo titolo consecutivo sulla terra francese. Nella semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros Sara Errani e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero uno, affrontano la coppia Laura SiegemundEdouard Roger-Vasselin. Il match sarà il quarto sul campo Suzanne Lenglen: il programma di giornata inizierà alle 11:00. Nei tre turni fin qui disputati la coppia azzurra ha perso un solo set. Nei quarti di finale i detentori del titolo hanno superato il tandem formato dall’americano James Tracy e dalla kazaka Anna Danilina, testa di serie numero sette, con un perentorio 6-2 6-2 maturato in appena cinquantanove minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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