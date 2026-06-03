Errani Vavassori-Siegemund Roger Vasselin oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si disputano le semifinali di doppio maschile a Roland Garros 2026. Errani e Vavassori affrontano una coppia tedesca, mentre Siegemund e Roger Vasselin sfidano un team francese. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming. Manca un passo per arrivare alla finale, con l’obiettivo di confermare il titolo vinto lo scorso anno.

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Manca un solo ostacolo per accedere alla sfida decisiva. L’obiettivo è immutato: confermarsi ancora una volta i più forti del circuito e conquistare il secondo titolo consecutivo sulla terra francese. Nella semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros Sara Errani e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero uno, affrontano la coppia Laura SiegemundEdouard Roger-Vasselin. Il match sarà il quarto sul campo Suzanne Lenglen: il programma di giornata inizierà alle 11:00. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-SIEGEMUNDROGER-VASSELIN (4° MATCH DALLE 11.00) Nei tre turni fin qui disputati la coppia azzurra ha perso un solo set.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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