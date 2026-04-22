VIDEO Piano rifiuti ed economia circolare l' assessore De Luca | Uscire dalla logica dell' emergenza per una soluzione strutturale

Un video mostra l'intervento di un assessore regionale che commenta i piani di gestione dei rifiuti e l’economia circolare. L’assessore afferma che l’obiettivo è abbandonare la logica dell’emergenza per adottare soluzioni più solide e strutturali. La Regione sta promuovendo due percorsi di partecipazione pubblica per favorire una maggiore sostenibilità ambientale e ridurre le spese per cittadini e imprese.

"La Regione Umbria si avvia a compiere un passo decisivo verso la sostenibilità ambientale e la riduzione dei costi per famiglie e imprese, attraverso due percorsi paralleli di partecipazione. L’obiettivo è uscire dalla logica dell'emergenza per una soluzione strutturale. Da un lato il nuovo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Cascina premiata a "Rifiuti ed Economia Circolare"Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare” per gli importanti risultati... Ambiente: riconoscimento a Cascina durante la conferenza ‘Rifiuti ed Economia Circolare’Cascina (PI), 6 marzo 2026 – Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare” per gli... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piano regionale dei rifiuti da aggiornare, la denuncia della Cisl; Bollette Tari più leggere in Umbria: il nuovo piano rifiuti promette 22 milioni di risparmi all'anno per famiglie e imprese; Economia circolare e nuovo Piano rifiuti: ecco le nuove linee guida; Rifiuti, il Piano regionale. Le otto mosse per superare il modello di smaltimento. Sindaci e ambientalisti sul piede di guerra: no alla nuova discaricaPreoccupa e fa discutere nel leccese la possibile apertura di una nuova discarica a Corigliano d’Otranto come previsto nell’aggiornamento del piano dei rifiuti varato dalla giunta regionale. Una ... rainews.it Termovalorizzatore, il nodo dei costi di costruzione e come impatta sulla TariOltre i motivi di sostenibilità ambientale, è l'aspetto economico a muovere le riserve sul termovalorizzatore, cuore del piano regionale dei rifiuti in discussione in Consiglio. Primo nodo, le ... rainews.it Loschiavo: “Emergenza rifiuti abbandonati, la raccolta puntuale va corretta con un piano straordinario” - facebook.com facebook Rocca, 'mercoledì ok a piano rifiuti Lazio, parte confronto con i territori'. 'Ciascuna provincia deve avere propria discarica. Su termovalorizzatore noi ruolo tecnico' #ANSA x.com