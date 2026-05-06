Foce del Duca | escavazione entro giugno ma serve soluzione strutturale

Entro giugno si prevede di completare i lavori di escavazione e di riparare le paratoie nella zona della Foce del Duca. Tuttavia, è stata evidenziata la necessità di intervenire con una ristrutturazione strutturale più ampia per risolvere definitivamente il problema dell’insabbiamento. Le autorità stanno valutando le soluzioni più idonee per garantire la stabilità e la funzionalità dell’area nel lungo termine.