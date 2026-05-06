Foce del Duca | escavazione entro giugno ma serve soluzione strutturale
Entro giugno si prevede di completare i lavori di escavazione e di riparare le paratoie nella zona della Foce del Duca. Tuttavia, è stata evidenziata la necessità di intervenire con una ristrutturazione strutturale più ampia per risolvere definitivamente il problema dell’insabbiamento. Le autorità stanno valutando le soluzioni più idonee per garantire la stabilità e la funzionalità dell’area nel lungo termine.
Bene l’escavazione, bene la riparazione delle paratoie, ma per prevenire per sempre l’insabbiamento di Foce del Duca occorrerà una profonda ristrutturazione. È quanto emerso nel corso della seduta congiunta della commissione Ambiente e della commissione Marina, chiamate a esaminare la situazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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