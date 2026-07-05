Venerdì, un uomo di 44 anni è stato condannato a sei anni di carcere da una giudice a seguito di un procedimento legale. L’uomo, di origine marocchina e residente ad Ancona, è stato riconosciuto colpevole di aver legato con una catena una donna, di aver picchiato due donne e di aver minacciato un padre. La vicenda include anche una dipendenza dalla droga.

Due donne picchiate, un padre minacciato e la dipendenza dalla droga. Venerdì la giudice Martina Martinangeli ha condannato a sei anni di reclusione un 44enne di origine marocchina residente ad Ancona. L’uomo era a processo per fatti avvenuti tra il 2022 e il 2025 ai danni di due donne con cui aveva avuto una relazione. Il tribunale lo ha assolto dall’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della seconda convivente, una 44enne di Ortona, e ha riqualificato in lieve entità il reato di spaccio di stupefacenti ad entrambe. Per il resto dei capi d’imputazione la condanna è arrivata severa. La vicenda è emersa a gennaio del 2025, quando la squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Era l’incubo delle donne. Condannato: "Mi legò con la catena del cane"

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