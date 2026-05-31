Il regista ha raccontato di aver ricevuto informazioni sullo stato di salute del suo cane, Maus, da un’esperta di telepatia animale. Questa ha descritto un’otite da curare e una ciotola dell’acqua traballante, senza che lui avesse fatto alcuna osservazione diretta. La comunicazione tra l’esperta e il cane sarebbe avvenuta attraverso la telepatia.

Un’otite da curare e una ciotola dell’acqua traballante sistemata nell’angolo della cucina. A svelare al regista Alex Infascelli questi due precisi disagi del suo cane Maus non è stato un banale esame deduttivo, ma un’esperta di letture telepatiche sugli animali. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vincitore di tre David di Donatello racconta il particolarissimo legame con il suo segugio italiano a tre zampe, soffermandosi proprio su questo espediente fuori dal comune utilizzato per ricostruire il traumatico passato dell’animale. «Per conoscere il suo passato ho interpellato un’esperta di letture telepatiche sugli animali », svela il regista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una veggente mi ha svelato i pensieri del mio cane, lei parla con lui attraverso la telepatia. Mi prendono per folle? Peggio per loro”: il regista Alex Infascelli racconta il legame con Maus

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