Bergamo rafforza la Polizia Locale | sei nuovi ufficiali operativi sul territorio

A Bergamo, sei nuovi ufficiali sono entrati in servizio nella Polizia Locale, portando il totale a sedici. I nuovi agenti sono stati ufficialmente assegnati al territorio, rafforzando la presenza e le operazioni del corpo di controllo. La loro entrata si inserisce nel processo di potenziamento delle forze di polizia municipale in città. La cerimonia di ingresso si è svolta nelle ultime ore, con la consegna delle divise e dei primi incarichi.

Sono sei i nuovi giovani ufficiali entrati a far parte del Corpo della Polizia Locale di Bergamo, che si aggiungono ai dieci già presenti. I neoassunti, tutti con il grado di vicecommissario, sono stati ricevuti oggi a Palazzo Frizzoni dalla Sindaca Elena Carnevali e dall’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni insieme al Comandante della Polizia Locale Monica Porta. Ai sei nuovi ufficiali saranno affidati incarichi di coordinamento in alcuni ambiti strategici del Corpo, che spaziano dalla sicurezza urbana alla protezione civile, dalla presenza nei quartieri alla gestione operativa e tecnologica dei servizi. Federica Blandini coordinerà il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Polizia Locale di Bergamo: cerimonia di consegna delle medaglie e dei segni distintivi

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