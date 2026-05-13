Rocca | Grande attenzione alla medicina del territorio nuovi punti di riferimento per i cittadini | IL VIDEO

Il presidente della regione Lazio ha visitato le nuove strutture sanitarie di Latina, inaugurando due Case della comunità a Latina Scalo e Borgo Sabotino. Durante l’evento, è stata aperta anche la nuova sezione di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e operatori sanitari, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di medicina territoriale presenti sul territorio.

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