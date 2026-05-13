Rocca | Grande attenzione alla medicina del territorio nuovi punti di riferimento per i cittadini | IL VIDEO
Il presidente della regione Lazio ha visitato le nuove strutture sanitarie di Latina, inaugurando due Case della comunità a Latina Scalo e Borgo Sabotino. Durante l’evento, è stata aperta anche la nuova sezione di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e operatori sanitari, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di medicina territoriale presenti sul territorio.
Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca inaugura le due Case della comunità di Latina Scalo e Borgo Sabotino e la nuova Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti. Le tre strutture sono state realizzate con fondi del Pnrr, per un totale di 6.878.060 euro.Giornata di inaugurazioni.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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