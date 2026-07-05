Eminem ha perso la causa contro un brand australiano di beachwear, chiamato Swim Shady. L’azienda, fondata nel 2024 a Sydney, si occupa di prodotti come asciugamani, tende, borse e pantaloncini da bagno. La causa legale riguardava il nome simile a quello dell’artista, ma il tribunale ha stabilito che il marchio può continuare a usare il nome. La disputa si è conclusa con una decisione sfavorevole per il rapper.

Si chiude con una sconfitta per Eminem, la battaglia legale contro Swim Shady, brand australiano di beachwear. L’azienda con sede a Sydney è stata lanciata nel 2024 dagli imprenditori Jeremy Scott ed Elizabeth Afrakoff ed è focalizzata sui prodotti da spiaggia tra cui asciugamani, tende da spiaggia, borse da bagno e pantaloncini da bagno. Il rapper si è opposto all’uso del nome da parte del marchio, sostenendo che Swim Shady è strettamente associato al suo famoso alter ego Slim Shady e potrebbe indurre i consumatori a credere che i prodotti siano collegati a lui. Eminem, la controversia contro il brand beachwear Swim Shady. A distanza di sei... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Eminem ha perso la causa contro il brand australiano Swim Shady

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI. Altman ha vinto, ma a che prezzo?Una lunga battaglia legale tra Elon Musk e OpenAI si è conclusa con la vittoria di quest’ultima, mentre Musk ha perso la causa intentata contro di...

Elon Musk ha perso la causa contro OpenAIUn giudice ha stabilito che Elon Musk non ha ragione nella causa intentata contro OpenAI, l’organizzazione di ricerca nel campo dell’intelligenza...

Si parla di: Eminem, primo stop nella causa contro Swim Shady.

Eminem ha perso la causa contro il brand australiano Swim ShadySi chiude con una sconfitta per Eminem, la battaglia legale contro Swim Shady, brand ... msn.com

Il patrimonio di Eminem. Ecco quanto guadagna ancora oggi il rapper più famoso al mondoLe sue canzoni stanno mettendo in ginocchio Meta con una causa da 100 milioni. Eminem, invece, se la passa bene con un patrimonio monstre ... money.it