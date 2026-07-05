Emilia-Romagna contro il Piano casa nazionale | Insufficiente al massimo recupereranno metà degli alloggi previsti

L’assessore regionale alle Politiche abitative ha dichiarato che il Piano casa del governo Meloni, approvato dal Senato, è considerato insufficiente. Secondo lui, al massimo si riuscirà a recuperare circa metà degli alloggi previsti dal piano. La Regione Emilia-Romagna si oppone alla legge, ritenendo che non sia sufficiente per rispondere alle esigenze di alloggio. La legge è entrata in vigore questa settimana dopo il voto di fiducia in Senato.

Giovanni Paglia, assessore alla Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna, il Piano casa del governo Meloni è diventato legge questa settimana con il voto di fiducia del Senato. Promette all’Italia 100 mila alloggi a prezzi accessibili 10 anni. Basteranno a risolvere la crisi abitativa che colpisce anche questa regione?«Innanzitutto la domanda è se riusciranno a farli. Stante le risorse effettivamente stanziate l’obiettivo è totalmente disallineato dalla realtà, anche perché per il momento l’unica certezza sono i 970 milioni che vengono messi per la ristrutturazione dell’edilizia residenziale pubblica e sociale. Basta fare due conti:... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Piano casa, Sassone (Fdi): In quello nazionale su 100 alloggi il 70% per gli Ers

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