Rete ferroviaria interruzioni e servizi sostitutivi | i cantieri estivi previsti in Emilia-Romagna

Durante l’estate, alcune tratte ferroviarie in Emilia-Romagna saranno interessate da lavori di manutenzione e miglioramento. Sono previsti interventi che comporteranno interruzioni temporanee dei servizi e l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus. I cantieri coinvolgono diverse tratte e sono programmati per garantire il completamento entro la fine della stagione. Le autorità hanno comunicato le date e le modalità di eventuali modifiche ai percorsi abituali.

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