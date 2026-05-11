Rete ferroviaria interruzioni e servizi sostitutivi | i cantieri estivi previsti in Emilia-Romagna
Durante l’estate, alcune tratte ferroviarie in Emilia-Romagna saranno interessate da lavori di manutenzione e miglioramento. Sono previsti interventi che comporteranno interruzioni temporanee dei servizi e l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus. I cantieri coinvolgono diverse tratte e sono programmati per garantire il completamento entro la fine della stagione. Le autorità hanno comunicato le date e le modalità di eventuali modifiche ai percorsi abituali.
Avanzamento lavori e prossime tappe dei lavori in corso sulla rete ferroviaria italiana, che conta 1.300 i cantieri attivi ogni giorno, «tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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