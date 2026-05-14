Ferrovie tutti i cantieri estivi previsti in Emilia-Romagna e Lombardia

In Emilia-Romagna e Lombardia sono in corso diversi cantieri ferroviari previsti per l’estate. Le opere riguardano interventi di potenziamento e ammodernamento della rete, con lavori che interessano vari segmenti e stazioni. Nei prossimi mesi si prevede il completamento di alcune fasi di intervento, mentre altri progetti sono ancora in fase di avvio o di avanzamento. La rete ferroviaria italiana si prepara a ricevere aggiornamenti e miglioramenti che coinvolgono diverse tratte e infrastrutture.

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