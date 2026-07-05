Emergenza roghi tossici a Carbonara e Ceglie Leccese scrive al prefetto | Occorre il comitato sulla sicurezza
Il sindaco di Leccese ha scritto al prefetto chiedendo la convocazione urgente del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La richiesta riguarda l’emergenza dei roghi tossici che si sono verificati nelle zone di Carbonara e Ceglie. La situazione ha portato alla necessità di un intervento coordinato per gestire l’emergenza e prevenire ulteriori incendi di natura tossica durante l’estate. La convocazione del comitato dovrebbe essere decisa nei prossimi giorni.
La convocazione urgente del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare una delle emergenze estive, quella dei roghi tossici. Il sindaco di Bari lancia un appello alla Prefettura all'indomani degli incendi che nella serata di sabato 4 luglio hanno interessato diverse zone dei quartieri periferici Carbonara e Ceglie, 24 ore dopo quello attorno allo stadio San Nicola. E così nella mattinata di domenica 5 luglio il primo cittadino ha inviato una nota al prefetto vicario, Cinzia Carrieri per sottolineare come «le elevate temperature e i frequenti venti di maestrale stiano aggravando un’emergenza già critica, favorendo la diffusione di fumi tossici e aumentando l’esposizione dei residenti a sostanze potenzialmente nocive». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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