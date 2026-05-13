Roghi tossici e sversamenti illegali vertice con Prefetto a Casoria | Controlli intensificati e più arresti

Questo pomeriggio, presso il Comune di Casoria, si è tenuto un incontro tra autorità locali e il Prefetto di Napoli per discutere della situazione dei rifiuti nella zona nord della provincia. Durante il comitato sono stati annunciati l’intensificazione dei controlli e l’aumento degli arresti riguardanti gli sversamenti illegali e i roghi tossici che interessano l’area. La riunione si è concentrata sulle misure da adottare per fronteggiare la criticità.

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Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulle attività messe in campo negli ultimi mesi per contrastare il fenomeno. Di Bari ha ribadito l’intensificazione dei controlli sul territorio, sottolineando i risultati ottenuti grazie all’azione congiunta di forze dell’ordine, polizie municipali ed enti competenti e grazie agli strumenti legislativi che consentono arresti in differita. Evidenziato il numero degli arresti effettuati per episodi legati ai roghi tossici e alle attività di smaltimento illecito, così come le numerose operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati in diverse aree sensibili del territorio. Forte anche la voce dei comitati civici e delle associazioni ambientaliste presenti all’incontro, che hanno chiesto di non abbassare la guardia e di proseguire senza sosta nella lotta contro i reati ambientali.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Roghi tossici e sversamenti illegali, vertice con Prefetto a Casoria: “Controlli intensificati e più arresti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scooter elettrici illegali, la Consulta della bicicletta scrive al prefetto: "Sono un pericolo costante, urgenti più controlli"L'organo consultivo istituito dal Comune chiede interventi interforze e postazioni fisse in alcuni punti della città. Alta Irpinia, intensificati i controlli del territorio: due arresti tra i pregiudicatiNell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, anche in base a quanto emerso in sede di Comitato... Temi più discussi: Terra dei Fuochi, il piano: Ecco i fondi per i controlli; Terra dei Fuochi, finanziamenti ai Comuni: a Melito quasi 40mila euro per i controlli; Terra dei Fuochi, dal Viminale 2 milioni ai Comuni: fondi a Marano, Giugliano, Mugnano, Quarto, Qualiano e Melito. Esclusi Calvizzano e molti comuni del Nolano. Welcome to favelas è cattivo e fascista, ma gli zingari non scherzano x.com Contrasto ai roghi tossici, terminata formazione per 229 operatoriNella sala Cinese della Reggia di Portici si è tenuta oggi i la cerimonia di consegna degli attestati di formazione del corso Misure di contrasto al fenomeno Terra dei Fuochi, organizzato dal ... ansa.it Discarica abusiva e roghi tossici in area demaniale: denunciatoFollo, 28 aprile 2026 - Durante un'operazione mirata al contrasto degli illeciti ecologici, i carabinieri forestali del nucleo di Follo hanno scoperto una vera e propria area di stoccaggio abusiva ... lanazione.it