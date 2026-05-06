Colleferro | Segni È scontro sull’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti al Murillo Il Comitato scrive al Prefetto Moffa scrive a Sanna…

A Segni e Colleferro sono scoppiate le tensioni legate all’ordinanza che vieta il transito dei mezzi pesanti nel quartiere Murillo. Il Comitato locale ha inviato una lettera al Prefetto, mentre il sindaco ha scritto all’assessore competente. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e amministratori, con discussioni aperte sulla gestione del traffico nella zona. La questione resta al centro del dibattito pubblico e delle interlocuzioni istituzionali.

Cronache Cittadine COLLEFERRO SEGNI – Com’era prevedibile, la questione relativa alla sospensione del traffico pesante nel Quartiere Murillo di Colleferro è L'articolo Colleferro Segni. È scontro sull’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti al Murillo. Il Comitato scrive al Prefetto, Moffa scrive a Sanna. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro | Segni. È scontro sull’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti al Murillo. Il Comitato scrive al Prefetto, Moffa scrive a Sanna… Notizie correlate Segni. Il Sindaco Moffa scrive al Prefetto a proposito dell’ordinanza sindacale del Comune di Colleferro che limita il traffico ai mezzi pesanti nel Quartiere Murillo…Cronache Cittadine SEGNI COLLEFERRO – A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. Scontro sul traffico pesante, Segni contro Colleferro: il Sindaco Moffa si appella al PrefettoSi accende nuovamente lo scontro istituzionale tra il Comune di Segni e il vicino Comune di Colleferro sulla gestione del traffico pesante. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro sul traffico pesante, Segni contro Colleferro: il Sindaco Moffa si appella al Prefetto; Incidente tra auto e moto lungo la via Latina: grave un 31enne; Pirata della strada a Colleferro, travolge un 20enne ciociaro e fugge. Rintracciato e denunciato; Colleferro, il punto su via Traiana dove i detriti stradali sono sempre un problema. Colleferro, investe un 20enne e scappa: denunciato 30enne per fuga, omissione di soccorso e guida senza patenteColleferro, travolge un giovane in via Garibaldi e fugge: i Carabinieri identificano un 30enne, denunciato per omissione di soccorso. ilquotidianodellazio.it Investe un 20enne e fugge: identificato e denunciato dai Carabinieri di Colleferro in poche oreHa investito un giovane e si è dato alla fuga senza prestare soccorso, ma è stato identificato in poche ore dai Carabinieri. Per questo un 30enne di ... castellinotizie.it