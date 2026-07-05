Elezioni provinciali Forza Italia frena il confronto nel centrodestra | Decisione già presa
Forza Italia ha dichiarato di aver già preso una decisione in sede regionale riguardo alle elezioni provinciali e ha frenato il confronto nel centrodestra. La scelta si basa sul risultato di un incontro del 29 giugno, durante il quale si è arrivati a un accordo sul nome di un candidato. La formazione ha specificato che la sede regionale è competente a definire le decisioni politiche relative alle candidature.
Secondo Forza Italia, la decisione sarebbe maturata in sede regionale, ritenuta il livello politico competente a chiudere il percorso. Il confronto del 29 giugno avrebbe infatti sancito la convergenza sul nome del dott. Claudio Cataudo. Forza Italia rivendica inoltre di aver già dato piena attuazione alla linea condivisa, consegnando le sottoscrizioni a sostegno della candidatura di Cataudo, che si sommano a quelle delle altre componenti del centrodestra. Lo stesso candidato avrebbe confermato il raggiungimento di un numero di firme ampiamente superiore al minimo previsto. Sul piano operativo, il partito si dice disponibile a completare gli ultimi adempimenti tecnici necessari alla presentazione della candidatura, in coordinamento con gli altri alleati. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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