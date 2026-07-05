Elezioni provinciali Forza Italia frena il confronto nel centrodestra | Decisione già presa

Notizia in breve

Forza Italia ha dichiarato di aver già preso una decisione in sede regionale riguardo alle elezioni provinciali e ha frenato il confronto nel centrodestra. La scelta si basa sul risultato di un incontro del 29 giugno, durante il quale si è arrivati a un accordo sul nome di un candidato. La formazione ha specificato che la sede regionale è competente a definire le decisioni politiche relative alle candidature.