Provinciali è caos stranamente nel centrodestra | dubbio Forza Italia

Notizia in breve

Nel centrodestra si registra confusione in vista delle elezioni provinciali, con un possibile ripensamento di Forza Italia. La data del voto è stata fissata per il 26 luglio, e la competizione per la presidenza della Provincia di Benevento si sta intensificando. Le candidature e le alleanze sembrano ancora in fase di definizione, mentre i candidati si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane.