Provinciali è caos stranamente nel centrodestra | dubbio Forza Italia
Nel centrodestra si registra confusione in vista delle elezioni provinciali, con un possibile ripensamento di Forza Italia. La data del voto è stata fissata per il 26 luglio, e la competizione per la presidenza della Provincia di Benevento si sta intensificando. Le candidature e le alleanze sembrano ancora in fase di definizione, mentre i candidati si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane.
Tempo di lettura: 3 minuti Fissata la data del voto al 26 luglio, la corsa per la presidenza della Provincia di Benevento entra nel vivo. E se sul fronte mastelliano la strada sembra già tracciata, con Nino Lombardi destinato a cercare l’ennesima riconferma alla Rocca dei Rettori, è nel centrodestra che si registrano le maggiori fibrillazioni. Uno scenario che, a dire il vero, non rappresenta una novità. Già in occasione dell’ultima elezione del Consiglio provinciale, i partiti della coalizione avevano mostrato più di una difficoltà nel trovare una sintesi comune. Oggi il copione rischia di ripetersi. A tenere banco è soprattutto la posizione di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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