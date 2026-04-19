Elezioni Comunali pace fatta nel centrodestra | c' è l' intesa fra Fratelli d' Italia e Forza Italia

Nel centrodestra si è raggiunto un accordo per ricomporre le alleanze in vista delle elezioni comunali. L’intesa riguarda tutti i comuni al voto, a partire dai capoluoghi di provincia e includendo quelli sopra i 15 mila abitanti. La trattativa ha coinvolto i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, con l’obiettivo di presentare candidature condivise in diverse località. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale delle forze politiche coinvolte.

“C'è l’intesa nel ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di Provincia Avellino e Salerno considerata imprescindibile e per finire ai comuni sopra i 15mila chiamati al voto”. Lo ha detto il viceministro Edmondo Cirielli a margine dell'incontro con il segretario.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Comunali, Lega Sant’Agata: “Fratelli d’Italia e Forza Italia chiariscano loro posizione”Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega di Sant’Agata de’ Goti ritiene non più rinviabile l’apertura di un tavolo di Centrodestra finalizzato alla... Prato, Centrodestra Diviso: Forza Italia, Lega e Udc Spingono per un Candidato Comune, Fratelli d’Italia Assente.Centrodestra Pratese al Bivio: Forza Italia, Lega e Udc Accelerano sulla Scelta del Sindaco Prato è al centro di una fase cruciale della campagna... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, chi sono i sette candati sindaco a Venezia; Elezioni comunali, il PD lancia la squadra per Cascina: giovani, esperienza e 10 priorità per il futuro; 1946-2026: ottant'anni del Primo Consiglio comunale e della Repubblica italiana; Il casus belli elezioni di Agrigento scoppia a Palermo, la Dc fa tremare il governo: Diteci se non facciamo più parte della maggioranza. Pace fatta, Campanile insieme al Pd. Presentate tre liste del centrosinistra: «La botta sui denti del 2020 è servita»SENIGALLIA La città si trasforma in un laboratorio politico nazionale per il fronte progressista con la lista Progetto Senigallia Riformista. E’ stata presentata ieri insieme a ... corriereadriatico.it Risultati Elezioni Comunali 2022Scopri i risultati delle elezioni comunali 2022 in diretta. Tutti i comuni in cui si vota per le amministrative, i candidati e l'affluenza. corriere.it Correrà alle elezioni comunali di Senigallia nelle fila del Partito Democratico - facebook.com facebook Elezioni comunali a Senigallia, Azione sostiene la candidatura di Massimo Olivetti x.com