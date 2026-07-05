Edicola 518 Scoccia scrive al Ministero | Murale autorizzato? Altrimenti va rimosso

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La consigliera Margherita Scoccia ha scritto al Ministero chiedendo di rimuovere il murale raffigurante il patrono Sant’Ercolano sull’edicola 518, se non autorizzato. La stessa richiesta era stata avanzata in passato dall’ex assessore alla cultura, Leonardo Varasano. La questione riguarda la presenza dell’immagine sull’edicola, che non avrebbe ottenuto l’autorizzazione necessaria per la sua realizzazione.

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Prima l’ex assessore alla cultura Leonardo Varasano, adesso la consigliera Margherita Scoccia. Il bersaglio è sempre quello: l’edicola 518 con raffigurata l’immagine del patrono Sant’Ercolano. Scoccia ha inviato alla soprintendenza archeologica e al Ministero della cultura una lettera in cui chiede, in caso di assenza di autorizzazioni, "l’adozione urgente di tutte le misure previste e volute dalla legge per ripristinare la situazione e salvaguardare i valori e i beni difesi dal vincolo paesaggistico". "Il caso - si legge nella comunicazione inviata all’autorità statale di tutela del patrimonio culturale - riguarda il centro storico a ridosso di uno dei monumenti più rappresentativi della città e della sua storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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