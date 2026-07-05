La consigliera Margherita Scoccia ha scritto al Ministero chiedendo di rimuovere il murale raffigurante il patrono Sant’Ercolano sull’edicola 518, se non autorizzato. La stessa richiesta era stata avanzata in passato dall’ex assessore alla cultura, Leonardo Varasano. La questione riguarda la presenza dell’immagine sull’edicola, che non avrebbe ottenuto l’autorizzazione necessaria per la sua realizzazione.

Prima l’ex assessore alla cultura Leonardo Varasano, adesso la consigliera Margherita Scoccia. Il bersaglio è sempre quello: l’edicola 518 con raffigurata l’immagine del patrono Sant’Ercolano. Scoccia ha inviato alla soprintendenza archeologica e al Ministero della cultura una lettera in cui chiede, in caso di assenza di autorizzazioni, "l’adozione urgente di tutte le misure previste e volute dalla legge per ripristinare la situazione e salvaguardare i valori e i beni difesi dal vincolo paesaggistico". "Il caso - si legge nella comunicazione inviata all’autorità statale di tutela del patrimonio culturale - riguarda il centro storico a ridosso di uno dei monumenti più rappresentativi della città e della sua storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edicola 518 Scoccia scrive al Ministero: "Murale autorizzato? Altrimenti va rimosso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perugia, la festa per i dieci anni di Edicola 518: il programmaPer sei giorni, Edicola 518 ha organizzato una serie di eventi per celebrare il suo decimo anniversario.

Leggi anche: Una nuova "oasi urbana" per la cittadinanza, a Perugia riapre Edicola 518

Argomenti più discussi: Edicola 518 Scoccia scrive al Ministero: Murale autorizzato? Altrimenti va rimosso; Edicola a Sant’Ercolano, Scoccia: Se non ci sono autorizzazioni quel murales va cancellato; Murales edicola 518, Scoccia (FdI) rimuovere se senza permessi.

Edicola 518 Scoccia scrive al Ministero: Murale autorizzato? Altrimenti va rimossoPrima l’ex assessore alla cultura Leonardo Varasano, adesso la consigliera Margherita Scoccia. Il bersaglio è sempre quello: l’edicola 518 ... lanazione.it