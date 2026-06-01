Una nuova oasi urbana per la cittadinanza a Perugia riapre Edicola 518
A Perugia riapre Edicola 518, una nuova area dedicata alla comunità. Si tratta di uno spazio pubblico pensato per leggere, socializzare e promuovere eventi culturali. L’area, definita come una “oasi urbana”, offre un punto di incontro per cittadini di tutte le età. La riapertura mira a favorire l’aggregazione e l’organizzazione di iniziative comunitarie in un contesto aperto e accessibile.
Una nuova "oasi urbana" a disposizione della cittadinanza, un luogo per leggere, incontrarsi e organizzare iniziative culturali. A dieci anni esatti dall’inaugurazione, Edicola 518 riapre il chiosco di giornali con un progetto innovativo e utopico, che ridimensiona la sua attività commerciale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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