Una nuova oasi urbana per la cittadinanza a Perugia riapre Edicola 518

Notizia in breve

A Perugia riapre Edicola 518, una nuova area dedicata alla comunità. Si tratta di uno spazio pubblico pensato per leggere, socializzare e promuovere eventi culturali. L’area, definita come una “oasi urbana”, offre un punto di incontro per cittadini di tutte le età. La riapertura mira a favorire l’aggregazione e l’organizzazione di iniziative comunitarie in un contesto aperto e accessibile.