Perugia la festa per i dieci anni di Edicola 518 | il programma
Per sei giorni, Edicola 518 ha organizzato una serie di eventi per celebrare il suo decimo anniversario. Il programma include musica dal vivo, dibattiti, incontri con ospiti, assemblee, cene di quartiere, concerti e dj set. La festa si svolge nel quartiere, coinvolgendo diverse attività per tutta la settimana, con l’obiettivo di riunire la comunità e festeggiare il traguardo raggiunto.
Musica, dibattiti, incontri, assemblee, cene di quartiere, concerti, dj set e tanto altro. Sei giorni per festeggiare i dieci anni di Edicola 518. Si parte mercoledì 27 maggio con un incontro in collaborazione con il festival di architettura Seed, che ha sponsorizzato il nuovo allestimento di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Perugia, festa in piazza Birago: PopUp compie cinque anni, il programmaA Perugia, in piazza Birago, si svolge una festa per celebrare il quinto anniversario della libreria PopUp.
Festa della Liberazione, il programma delle iniziative a PerugiaA Perugia si svolgono diverse iniziative in occasione dell’81esimo anniversario della Festa della Liberazione.
Temi più discussi: Rose benedette e processione serale per la festa di santa Rita a Perugia e ad Agello; Grande festa per la Sir campione di tutto, Perugia celebrata dalle istituzioni: Umbria più attrattiva grazie a voi -; 3 Santi in festa a Ramazzano; BAGNO DI FOLLA PER IL RIENTRO A PERUGIA DEI CAMPIONI DI TUTTO!.
Grande festa per la Sir campione di tutto, Perugia celebrata dalle istituzioni: Umbria più attrattiva grazie a voi Come l’anno scorso. Come due anni fa. Come ormai da piacevole, piacevolissima tradizione. La Sir Safety Perugia che vince e convince, che anna facebook
Primi dieci anni di attività per la Residenza Anchise di Perugia. Sabato scorso un evento celebrativo presso la struttura. Qui il servizio per il Tg Umbria youtu.be/x-DF2AQYY7U?is… @SarahBistocchi #residenza #decennale #rsa x.com
Atletica Perugia in festa: è Serie BL’Atletica Perugia torna in Serie B. Un grande traguardo per la società del presidente Sorci e del direttore generale Giacomo Jack Sintini che riportano, dopo anni di assenza, la squadra maschile di a ... umbria24.it
Grande festa per la Sir campione di tutto, Perugia celebrata dalle istituzioni: Umbria più attrattiva grazie a voidi Carlo Forciniti Come l’anno scorso. Come due anni fa. Come ormai da piacevole, piacevolissima tradizione. La Sir Safety Perugia che vince e convince, che annata dopo annata scrive delle nuove pagin ... umbria24.it