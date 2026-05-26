Perugia la festa per i dieci anni di Edicola 518 | il programma

Notizia in breve

Per sei giorni, Edicola 518 ha organizzato una serie di eventi per celebrare il suo decimo anniversario. Il programma include musica dal vivo, dibattiti, incontri con ospiti, assemblee, cene di quartiere, concerti e dj set. La festa si svolge nel quartiere, coinvolgendo diverse attività per tutta la settimana, con l’obiettivo di riunire la comunità e festeggiare il traguardo raggiunto.