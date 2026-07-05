Echenique ha firmato | Resto a lottare con voi

Da sport.quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Pallacanestro Reggiana mette (nuovamente) le torri al centro del villaggio biancorosso. Dopo l’ingaggio di Derek Ogbeide (205 cm e 109 kg di puro atletismo) ieri è arrivata anche la conferma di Jaime Echenique. Il ‘Colombian Elephant’ (210 cm e 112kg) vivrà quindi la seconda stagione consecutiva nella città del Tricolore andando a formare con l’ex Pistoia una coppia di lunghi di alto livello per la nostra Serie A. Dopo gli errori della passata annata – in cui l’ostinazione nel confermare Cheatham costrinse Williams al trasloco nel ruolo di centro – si è scelto di tornare a quel passato che aveva pagato dividendi altissimi. Dopo Faye-Black e Faye-Faried, la Una Hotels avrà nuovamente due centri veri, con caratteristiche perfettamente complementari e che daranno a coach Priftis un lusso che pochi altri club potranno sfruttare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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echenique ha firmato restoEchenique ha firmato: Resto a lottare con voiMi sono reso conto che un solo anno a Reggio sarebbe stato poco . Reggio ha nuovamente due centri veri con caratteristiche complementari. sport.quotidiano.net

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