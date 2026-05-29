Gabriele Angella ha scritto un lungo messaggio di saluto, ringraziando tutti e annunciando che continuerà a vivere nella stessa città. Dopo sette anni dalla rescissione del contratto con il club locale, l’ex calciatore ha espresso il suo affetto per la comunità, dicendo che sarà per sempre uno di loro. Non sono state fornite altre dettagli sulla sua decisione o sui progetti futuri.

Un lunghissimo messaggio per ringraziare tutti. Così Gabriele Angella ha scelto di salutare i suoi sette anni dopo la rescissione con il Grifo. Ecco una parte. "Sette anni. Non è solo un numero, è un pezzo di vita che non si cancella con una firma. Oggi saluto il Perugia e lo faccio con il cuore colmo di tutto: della gioia dei momenti altissimi e del peso di quelli più difficili. In questi sette anni abbiamo vissuto tutto, senza filtri – scrive sui social –.Ho dato tutto. Davvero. Ho giocato quando i muscoli dicevano “basta”, ho stretto i denti tra infortuni e punture pur di non lasciare i miei compagni. Ho cercato di essere un punto di riferimento con l’onestà e la sincerità, anche quando sbattevo la testa contro il muro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I saluti di Gabriele Angella. "Grazie a tutti, resto a vivere qui. Sarò per sempre uno di voi»

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